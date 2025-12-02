Meloni in Bahrein per rafforzare la cooperazione tra l’Italia e le Nazioni del Golfo

Su invito di Re Hamad bin Isa del Bahrein, il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, parteciperà domani al 46° Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG), organizzazione che riunisce Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar. Il Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, paragonabile nel formato ad un ‘Consiglio europeo’ dei Paesi del Golfo, ha cadenza annuale e non prevede d’abitudine la partecipazione di leader esterni all’organizzazione. Nel recente passato, infatti, soltanto il Presidente turco Erdogan (2023), il Presidente cinese Xi (2022), il Primo Ministro britannico May (2016), il Presidente francese Hollande (2015) e il Presidente iraniano Ahmadinejad (2007) sono stati invitati a partecipare al Vertice annuale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni in Bahrein per rafforzare la cooperazione tra l’Italia e le Nazioni del Golfo

