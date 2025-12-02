Meloni in Bahrein | accordi importanti per l’Italia e partecipazione al Consiglio di cooperazione del Golfo

Scambio di accordi con il Bahrein, partecipazione al vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo e una visita alla Cattedrale di Nostra Signora d'Arabia. E' il programma della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua missione nel paese arabo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Meloni in Bahrein: accordi importanti per l’Italia e partecipazione al Consiglio di cooperazione del Golfo

Altre letture consigliate

Meloni in Bahrein per rafforzare la cooperazione tra l’Italia e le Nazioni del Golfo- - facebook.com Vai su Facebook

Meloni in Bahrein per rafforzare la cooperazione tra l’Italia e le Nazioni del Golfo Vai su X

Cosa ci fa Meloni in Bahrein - La presidente del Consiglio parteciperà al 46esimo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo Una missione in Asia per rafforzare la cooperazione con alcuni dei principali produttori mondiali di ... Segnala today.it

Meloni arriva in Bahrein, in programma la cena con il re Al Khalifa - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla base aerea di Sakhir, a Manama, nel Regno del Bahrein, per prendere parte al vertice del Consiglio di Cooperazione ... Riporta msn.com

Meloni in Bahrein, premier partecipa al vertice dei Paesi del Golfo - (askanews) – Su invito di Re Hamad bin Isa del Bahrein, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi sarà a Manama dove domani parteciperà al 46° Vertice del Consiglio di cooperazion ... Segnala msn.com

Meloni verso il Bahrein per il vertice dei Paesi del Golfo. Lo sguardo all’export e all’India - La speranza di aprire nuovi sbocchi per i prodotti italiani e il rilancio del corridoio Imec ... Come scrive msn.com

Golfo 2025: l’Italia di Meloni in prima linea con Francia e Germania nella corsa agli investimenti - L’Italia punta a rafforzare energia, export e ruolo diplomatico nei paesi del Golfo, in un contesto di crescente concorrenza europea ... Da msn.com

Gli ultimi viaggi di Giorgia Meloni sono stati stranamente riservati - La settimana scorsa Giorgia Meloni ha fatto due importanti viaggi: giovedì è andata a Cartagine, in Tunisia, a incontrare il presidente del paese Kais Saied; venerdì a Istanbul, dove ha avuto un ... Si legge su ilpost.it