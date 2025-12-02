meloni analcolica in punta di fioretto

Il fioretto è, prima di tutto, un braccio di ferro con se stessi. Certo ha dei vantaggi, che di norma sono calorici, perché per la maggior parte comporta rinunce che riguardano dolci, carboidrati e alcol. I più fortunati, pur di rispettarlo, applicano limitazioni persino sulla sfera sessuale e sono fortunati perché vuol dire che hanno una sfera sessuale da sacrificare alla causa. Sostanzialmente è un modo di stare a dieta (di qualsiasi cosa) giustificandola con questioni più alte. Perché se fosse solo per dare sollievo alla bilancia, ci sentiremmo troppo ordinari. Il fioretto ammanta la rinuncia di un che di morale e impegnato che una semplice condotta alimentare ipocalorica non sarebbe mai in grado di giustificare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

