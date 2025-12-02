Melania Trump diventa produttrice | ecco Muse Films dal nome in codice dei Servizi Segreti

Quando la politica incontra Hollywood, il risultato può sorprendere anche i più cinici osservatori del panorama mediatico contemporaneo. Melania Trump, First Lady degli Stati Uniti durante il secondo mandato presidenziale di Donald Trump, ha scelto di espandere la propria presenza pubblica in un territorio inedito: quello della produzione cinematografica. L’annuncio è arrivato attraverso un post su X, con quel tono diretto e privo di fronzoli che caratterizza la comunicazione della famiglia Trump. Il progetto si chiama Muse Films, una casa di produzione che porta un nome tutt’altro che casuale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

