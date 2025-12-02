Meghan Markle sotto accusa | utenti indignati per il video del tacchino crudo | Salmonella Sussex
Un nuovo video condiviso da Meghan Markle sui suoi social per mostrare ai suoi follower i preparativi del Giorno del Ringraziamento si è trasformato in poche ore in un caso virale. La duchessa, 44 anni, ha pubblicato su Instagram una clip in cui condisce e massaggia un tacchino crudo nella cucina della villa di Montecito che divide con Prince Harry. Un dettaglio – il fatto che indossasse ancora anelli e bracciali mentre maneggiava la carne – ha però scatenato un’ondata di critiche, soprannomi offensivi e accuse di scarsa igiene alimentare. Su X e Reddit, il nickname “Salmonella Sussex” è diventato rapidamente virale, accompagnato da migliaia di commenti indignati o sarcastici. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
