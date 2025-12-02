Mediterraneo Mattarella scrive al Papa

18.27 "Santità, al rientro dal Suo viaggio apostolico in Turchia e Libano, Le rivolgo il mio affettuoso pensiero. Il Suo richiamo incessante al rispetto della persona umana, alla solidarietà e all'inclusione ha trovato corrispondendenza nell'entusiasmo dei tanti che si sono radunati per accoglierLa".Lo scrive il Presidente Mattarella al Papa. "In particolare i giovani, chiamati a tutelare l'identità plurale del Mediterraneo, affinché torni a essere un crocevia di dialogo e di pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

