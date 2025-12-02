Meditazione digitale cos’è e a chi servono le app per combattere insonnia ansia e stress
Facilmente accessibili. E pronte all’uso. Non potranno mai sostituire il colloquio con il medico o lo psicologo, ma secondo le prime evidenze possono aiutare chi deve fare i conti con sintomi occasionali legati all’ansia o allo stress. E magari possono rivelarsi utili quando l’umore si fa cupo e quando l’insonnia diventa difficile da affrontare. Stiamo parlando delle applicazioni di meditazione per tablet o smartphone, sempre più diffuse. Capirne completamente i vantaggi ed utilizzarle al meglio, ricordando anche i possibili effetti indesiderati, è però fondamentale. Ad aiutare in questo percorso arriva ora una sorta di revisione sulle app di meditazione, apparsa su American Psychologist e coordinata da J. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dieci minuti di meditazione digitale al giorno riducono lo stress - Uno strumento di meditazione digitale basato sull'uso di una app che consenta di fare 10 minuti di meditazione al giorno in autonomia riduce lo stress, sia quello generalizzato, sia quello lavorativo. Si legge su ansa.it
La meditazione? Fa bene anche digitale: ecco per quanto tempo al giorno - Meditare fa bene allo spirito e al corpo, aiuta a ridurre lo stress, ma anche a scacciare delle malattie moderne come la FOMO (Fear of Missing Out) la paura di essere esclusi, ma anche il tecnostress ... Secondo gazzetta.it