Facilmente accessibili. E pronte all’uso. Non potranno mai sostituire il colloquio con il medico o lo psicologo, ma secondo le prime evidenze possono aiutare chi deve fare i conti con sintomi occasionali legati all’ansia o allo stress. E magari possono rivelarsi utili quando l’umore si fa cupo e quando l’insonnia diventa difficile da affrontare. Stiamo parlando delle applicazioni di meditazione per tablet o smartphone, sempre più diffuse. Capirne completamente i vantaggi ed utilizzarle al meglio, ricordando anche i possibili effetti indesiderati, è però fondamentale. Ad aiutare in questo percorso arriva ora una sorta di revisione sulle app di meditazione, apparsa su American Psychologist e coordinata da J. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meditazione digitale, cos’è e a chi servono le app per combattere insonnia, ansia e stress