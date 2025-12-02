Medio Oriente Hamas riconsegna resti ostaggio Idf uccide tre palestinesi

Hamas annuncia la riconsegna a Israele dei resti del penultimo ostaggio. Intanto non si fermano le azioni di guerra di Tel Aviv nella Striscia: nonostante lo stato di tregua ufficiale, sono almeno tre le persone uccise oggi dall’IDF, tra cui un fotoreporter. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, Hamas riconsegna resti ostaggio. Idf uccide tre palestinesi

