Mediaworld passa ai cinesi | JDcom si assicura l’85% della tedesca Ceconomy

Milano, 2 dic. (askanews) – JD.com, gigante cinese dell’ecommerce, si è assicurato l’85,2% del capitale di Ceconomy – azienda leader in Europa nel settore dell’elettronica di consumo proprietaria di MediaMarkt, MediaWorld e Saturn – al termine dell’offerta pubblica di acquisto. Al termine, infatti, del periodo di accettazione supplementare, JD.com ha annunciato oggi che sono state consegnate 290.228.196 azioni nell’ambito della sua Opa volontaria in contanti lanciata su tutte le azioni in circolazione di Ceconomy. JD.com si è quindi assicurata il 59,8% del capitale e dei diritti di voto che, unitamente alla quota mantenuta dal futuro partner, Convergenta, si traduce in una partecipazione totale dell’85,2%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

