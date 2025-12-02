Mediaworld diventa cinese | il gruppo di Pechino Jd acquisisce l’85,2% della holding tedesca Ceconomy

La nota catena di negozi Mediaworld, che si occupa della vendita al dettaglio di prodotti di elettronica, diventa cinese. Il gruppo Jd ha, infatti, conquistato l’ 85,2% dell’azienda tedesca Ceconomy, holding che controlla i negozi MediaMarkt (in Italia Mediaworld) e Saturn. Circa il 60% arriva dall’ Opa lanciata da Jd, mentre il resto è frutto dell’accordo con Convergenta, la holding della famiglia Kellerhals, che manterrà una quota del 25,35%. La notizia è stata resa nota dalla stessa azienda con un comunicato. A fine luglio il gruppo cinese aveva acquistato il 32% di Ceconomy. Jd è in Cina il terzo gestore di commercio online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

