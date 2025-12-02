MEDIASET | OTTAVI DI COPPA ITALIA SU ITALIA 1 PER NON FAR SALTARE LA RUOTA

Da martedì 2 a giovedì 4 dicembre torna la Coppa Italia con i primi sei ottavi di finale: match in cui entrano in gioco i top club di Serie A. Tutte le partite sono visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, Juventus compresa, oltre che ovviamente in streaming su Mediaset Infinity e Sport Mediaset. Gioco di squadra tra le reti del gruppo Mediaset oltre ad evitare di far saltare la Ruota della Fortuna, portando il pubblico che ama i game show su Affari Tuoi. Di seguito, il dettaglio del programma dei primi sei ottavi di finale: MARTEDÌ 2 DICEMBRE Juventus-Udinese, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MEDIASET: OTTAVI DI COPPA ITALIA SU ITALIA 1 PER NON FAR SALTARE LA RUOTA

Argomenti simili trattati di recente

Juve-Udinese apre gli ottavi di Coppa Italia: arrivano le big. La programmazione delle partite su Mediaset - facebook.com Vai su Facebook

Siamo tornati Gli ottavi di finale di #CoppaItaliaFrecciarossa entrano nel vivo con una settimana tutta da vivere! Si parte stasera alle 21.00 su #Italia1 con Juventus - Udinese ? Non perdete tutti gli altri match su #Italia1 e Mediaset Infinity: il grande calci Vai su X

Coppa Italia, le partite di oggi: Juventus-Udinese, orario e dove vederla in tv e in streaming - Coppa Italia 2025/2026: orari, programmazione e dove vedere tutte le partite in diretta TV e streaming. Come scrive sport.virgilio.it

Italia 1 in diretta e in chiaro gli ottavi di finale della Coppa Italia. In streaming su Mediaset Infinity - Italia 1: da stasera in diretta e in chiaro gli ottavi di finale della Coppa Italia. Si legge su igizmo.it

Pagina 1 | Coppa Italia, Juve-Udinese: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai - La squadra di Spalletti, orfana di Dusan Vlahovic, fa il suo esordio in questa edizione del torneo contro l'undici di Runjaic: le probabili scelte dei due allenatori ... msn.com scrive

TV - Mediaset, Coppa Italia, i primi sei ottavi di finale in esclusiva su Italia 1, il programma - Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. napolimagazine.com scrive

Coppa Italia 2025/2026: Mediaset torna protagonista con gli ottavi di finale in esclusiva assoluta - L’azienda di Cologno Monzese conferma il suo ruolo centrale nella copertura della Coppa ... Lo riporta dtti.it

Coppa Italia, via agli ottavi: tre giorni di partite su Mediaset - Udinese apre gli ottavi di Coppa Italia: arrivano le big. Riporta msn.com