MEDIASET | OTTAVI DI COPPA ITALIA SU ITALIA 1 PER NON FAR SALTARE LA RUOTA

Da martedì 2 a giovedì 4 dicembre torna la Coppa Italia con i primi sei ottavi di finale: match in cui entrano in gioco i top club di Serie A. Tutte le partite sono visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, Juventus compresa, oltre che ovviamente in streaming su Mediaset Infinity e Sport Mediaset. Gioco di squadra tra le reti del gruppo Mediaset oltre ad evitare di far saltare la Ruota della Fortuna, portando il pubblico che ama i game show su Affari Tuoi. Di seguito, il dettaglio del programma dei primi sei ottavi di finale: MARTEDÌ 2 DICEMBRE Juventus-Udinese, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MEDIASET: OTTAVI DI COPPA ITALIA SU ITALIA 1 PER NON FAR SALTARE LA RUOTA

