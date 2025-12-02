Media Gb | Ex calciatore della Nazionale inglese arrestato per tentato stupro

Londra, 2 dicembre 2025 - Domenica un ex calciatore della Nazionale inglese e della Premier League nel 2010 è stato arrestato all'aeroporto di Stansed, con l'accusa di tentato stupro, rende noto il quotidiano The Sun. Il tabloid britannico però ha anche precisato che l'identità dell'uomo non è stata resa nota. Il sospetto è stato fermato durante i controlli al passaporto dalla Border Force, poco prima dell'imbarco su un volo low cost. L'arresto sarebbe la conseguenza di una denuncia presentata alcune settimane fa da una ex compagna dell'uomo, che lo avrebbe accusato aver tentato di violentarla durante la loro relazione, dando il via alle indagini della polizia dell'Essex. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media Gb: “Ex calciatore della Nazionale inglese arrestato per tentato stupro”

