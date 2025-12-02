Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025 | l’Italia balza in testa davanti alla Germania!
Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 metri assegnerà ben 42 titoli continentali, equamente distribuiti tra uomini e donne, e l’Italia proverà ad essere grande protagonista. Nella storia della manifestazione l’Italia ha conquistato 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), mentre nella scorsa edizione di Otopeni 2023 aveva raccolto 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi, chiudendo al secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna. Tra i principali azzurri da seguire ci saranno il campione del mondo nei 50 rana in vasca lunga, Simone Cerasuolo, l’argento nei 1500 stile libero dei Mondiali, Simona Quadarella, l’argento nei 100 rana iridati in lunga, Nicolò Martinenghi, e l’argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla a Singapore, Thomas Ceccon. 🔗 Leggi su Oasport.it
