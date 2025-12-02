MD apre il primo punto vendita a Pontedera | 24 nuovi assunti e servizi potenziati

Pisatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MD, terza catena discount in Italia e seconda a capitale interamente italiano, ha inaugurato il suo primo punto vendita a Pontedera, situato in via Valdera Sud 1F. L’apertura rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento dell’insegna in Toscana, dove la rete raggiunge. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Apre a Torino il primo negozio di cani robot: “Sono perfetti da guardia per le ronde notturne, ma giocano e fanno capriole come i veri cuccioli”. Ecco quanto costano - Giovedì 10 luglio, infatti, a Torino si inaugurerà il punto vendita in cui sarà possibile acquistare i quadrupedi hitech. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Md Apre Primo Punto