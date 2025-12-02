McTominay | Per sempre grato al Napoli ed ai tifosi

Le parole dello scozzese premiato come MVP del campionato 202425. Scott McTominay, centrocampista azzurro, ha commentato sui social il premio ricevuto come miglior calciatore del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay: “Per sempre grato al Napoli ed ai tifosi”

