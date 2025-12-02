McTominay | Per sempre grato al Napoli ed ai tifosi

Forzazzurri.net | 2 dic 2025

Le parole dello scozzese premiato come MVP del campionato 202425. Scott McTominay, centrocampista azzurro, ha commentato sui social il premio ricevuto come miglior calciatore del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

mctominay per sempre grato al napoli ed ai tifosi

© Forzazzurri.net - McTominay: “Per sempre grato al Napoli ed ai tifosi”

mctominay grato napoli tifosiSCOTT - McTominay riceve il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A: "Grazie ai tifosi e ad ogni membro del Napoli, il vostro amore mi fa sentire grato e fortunato" - Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha pubblicato su Instagram il seguente messaggio dopo aver riceuto il premio di miglior giocatore della passata stagione della Serie A al Gran Galà del Calc ... napolimagazine.com scrive

