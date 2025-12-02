Mbeumo è stato incluso nella squadra AFCON del Camerun mentre Onana è stato escluso
2025-12-02 00:15:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Manchester United rimarrà senza Bryan Mbeumo per diverse settimane dopo essere stato incluso nella rosa AFCON 2025 del Camerun, ma il portiere in prestito Andre Onana è stato escluso. Mbeumo è stato uno dei giocatori di punta dello United sin dal suo trasferimento dal Brentford in estate e sarà una grande mancanza per i Red Devils, che sono attualmente settimi in Premier League. Il 26enne è il capocannoniere dello United con sei gol in 14 presenze finora e sarà altrettanto cruciale per le speranze di gloria dell’AFCON del Camerun per la quinta volta e la prima dal 2017. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
