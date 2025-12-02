Maxton Hall le anticipazioni della terza stagione

La serie è in onda su Prime Video. “It’s a wrap”: Maxton Hall 3 ha concluso le riprese. Prime Video annuncia ufficialmente la fine dei lavori sulla terza e ultima stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi, rilasciando le prime immagini dal set che offrono ai fan un assaggio del capitolo conclusivo della storia d’amore tra Ruby (Harriet Herbig-Matten) e James (Damian Hardung). La serie, divenuta in breve tempo un fenomeno globale, si chiuderà con un finale carico di emozioni. Il successo internazionale di Maxton Hall non accenna a diminuire: la seconda stagione ha riconfermato il titolo di serie Original internazionale più vista di sempre su Prime Video, conquistando la vetta delle classifiche in quasi 100 Paesi nella settimana di uscita — dagli Stati Uniti al Regno Unito, fino alla Germania. 🔗 Leggi su 361magazine.com

