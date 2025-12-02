Maxi Lopez non dimentica | Mauro Icardi meritava un pugno C'è una cosa che non gli perdonerò mai

Maxi Lopez torna sul caso Icardi e Wanda Nara: il tradimento, le accuse sui figli e le ferite mai guarite dopo anni di silenzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Maxi Lopez non dimentica: “Mauro Icardi meritava un pugno. C’è una cosa che non gli perdonerò mai” - Maxi Lopez torna sul caso Icardi e Wanda Nara: il tradimento, le accuse sui figli e le ferite mai guarite dopo anni di silenzi ... Scrive fanpage.it

Maxi Lopez ancora contro Icardi: "Si merita un pugno, cosa ha fatto con Wanda". La verità mai detta - L'ex calciatore ha ricordato gli anni in cui non ha potuto vedere i suoi figli e ha rilasciato dure dichiarazioni contro l'ex amico ed ex moglie ... Riporta corrieredellosport.it

Wanda Nara e Maxi Lopez, la sentenza dà ragione a Mauro Icardi/ “Non c’è alcun reato”, caso archiviato - Il caso contro Mauro Icardi è stato archiviato: doccia fredda per Wanda Nara e Maxi Lopez che avevano denunciato il calciatore Cause legali e beghe con il tribunale sembrano essere all’ordine del ... Si legge su ilsussidiario.net

Maxi Lopez scarica Wanda Nara e si schiera con Mauro Icardi - Lo scontro tra loro è sull'affidamento delle figlie: a quanto pare la showgirl non sarebbe troppo propensa ad agevolare la ... Riporta tgcom24.mediaset.it

Maxi Lopez clamoroso, insieme a Mauro Icardi contro Wanda Nara! - Maxi Lopez ha rotto il silenzio in occasione della Festa del papà in Argentina, commentando a sorpresa la delicata vicenda familiare che sta coinvolgendo la sua ex moglie, Wanda Nara, ed il suo rivale ... Scrive tuttosport.com

Wanda Nara, rivelazioni su Mauro Icardi e Maxi Lopez: che richieste le hanno fatto - In una recente intervista, Wanda Nara si mette a nudo e fa una rivelazione su Mauro Icardi e Maxi Lopez. Segnala comingsoon.it