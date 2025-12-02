Max è già in pole | Non ho niente da perdere

Era dal remoto 2010 che la Formula Uno non arrivava all'ultimo atto della stagione con più di due piloti in lizza per il Mondiale. Allora furono addirittura quattro: Hamilton con la McLaren, Webber e Vettel con la Red Bull, Alonso con la Ferrari. A Fernando bastava il quarto posto per laurearsi campione: si piazzò malinconicamente settimo, per un errore del muretto, e così cominciò l'era Bibitara, con il primo trionfo iridato di Vettel. Quindici anni dopo, sempre ad Abu Dhabi, potrebbe andare in scena una clamorosa.replica. Tra l'altro Andrea Stella, oggi team principal della McLaren, nel 2010 era l'ingegnere di pista del ferrarista Alonso.

HELMUT MARKO: "MAX SI GIOCHERÀ IL TUTTO PER TUTTO DOMANI. LA POLE? IL TEMPISMO NON È STATA DALLA NOSTRA PARTE" "Max non avrà nulla da perdere e ci prenderemo dei rischi, mentre Lando dovrà essere più cauto.

Max Verstappen magistrale, pole a sorpresa in Arabia Saudita: Leclerc quarto, Hamilton solo settimo - L'olandese per dieci millesimi ha scippato la pole a Piastri, che ha preceduto Russell e Leclerc, quarto.