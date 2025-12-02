Mattino 5 Andrea Sempio e le foto inedite fuori da casa Poggi dopo il delitto

News tv. Garlasco, choc su Andrea Sempio e la foto fuori da casa Poggi – Nella recente puntata di Mattino Cinque sono state presentate alcune fotografie risalenti al 13 agosto 2007, poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi. Le immagini, rimaste a lungo non analizzate pubblicamente, sono state mostrate in studio per approfondire i movimenti e le reazioni di Andrea Sempio nelle ore immediatamente successive all’omicidio. La conduttrice Federica Panicucci ha chiarito che il materiale non rappresenta una prova definitiva, ma può offrire spunti utili alla ricostruzione dei fatti. In seconda pagina il video preso dalla trasmissione con le immagini inedite. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Mattino 5”, Andrea Sempio e le foto inedite fuori da casa Poggi dopo il delitto

