L a strada per la finale del Grande Fratello 2025 ieri si è accorciata: da adesso mancano solo due puntate al termine del reality di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Proprio ieri poco prima delle 22:00 ha preso il via l'undicesima puntata: «Vi sono mancata?» ha chiesto la conduttrice agli inquilini prima di chiudere il televoto che ha decretato chi è il secondo finalista: Jonas Pepe. Omer Eleomari e Grazia Kendy si sono salvati e dunque è Mattia Scudieri a lasciare il gioco. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara

Mattia è stato eliminato. Dal Kosovo è arrivata Dolce Dona, che sarà ospite in nella Casa per qualche giorno. La prossima settimana usciranno due concorrenti, scelti tra i quattro nominati: Simone, Domenico, Rasha e Francesca