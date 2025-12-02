Mattia è stato eliminato Dal Kosovo è arrivata Dolce Dona che sarà ospite in nella Casa per qualche giorno La prossima settimana usciranno due concorrenti scelti tra i quattro nominati | Simone Domenico Rasha e Francesca
L a strada per la finale del Grande Fratello 2025 ieri si è accorciata: da adesso mancano solo due puntate al termine del reality di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Proprio ieri poco prima delle 22:00 ha preso il via l’undicesima puntata: «Vi sono mancata?» ha chiesto la conduttrice agli inquilini prima di chiudere il televoto che ha decretato chi è il secondo finalista: Jonas Pepe. Omer Eleomari e Grazia Kendy si sono salvati e dunque è Mattia Scudieri a lasciare il gioco. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello 2025” un doppio verdetto scuoterà gli equilibri della Casa Grande Fratello 2025, ascolti puntata 1 dicembre, finalista, eliminato. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
Gloria Chindamo. DensoMusic · Inspire The World. Nel 2022 Mattia Gazzola è stato uno dei giovani del territorio a partecipare con il progetto Voghera Digital allo Startup Weekend di Rimini in occasione del Festival WMF. Durante il Festival Voghera Digital 20 - facebook.com Vai su Facebook