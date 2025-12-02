Mascarimirì con la Ronda elettrica al cantiere Hambirreria

Per i 27 anni dei Mascarimirì, la band guidata da Claudio “Cavallo” Giagnotti, ritorna giovedì 4 dicembre al Cantiere Hambirreria di Lecce a partire dalle 22 con la Ronda Elettrica, declinazione del progetto Elettro Mascarimirì dove il concetto della “ronda tradizionale” si sposa con i beat. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

