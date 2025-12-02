Marty Supreme l' ultimo film di Timothée Chalamet promosso o bocciato? Ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

L'ultima pellicola con Chalamet protagonista arriverà nelle sale americane a Natale (in Italia bisognerà attendere la fine di gennaio) ma già il responso della critica sembra essere molto positivo A un anno dall'uscita di A Complete Unknown, Timothée Chalamet sta per tornare nelle sale di tutto il mondo con la sua ultima fatica, Marty Supreme, che vede alla regia Josh Safdie per la prima volta in solitaria dopo i film realizzati col fratello Benny. La pellicola ha debuttato con un punteggio quasi perfetto su Rotten Tomatoes, il noto aggregatore di recensioni: su un totale di 53 valutazioni finora, Marty Supreme ha una valutazione complessiva del 98%. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Marty Supreme, l'ultimo film di Timothée Chalamet promosso o bocciato? Ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

