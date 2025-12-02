Martusciello FI | Proclamato Fico scomparirà De Luca Sulle comunali | I candidati non si impongano
*"E' indiscutibile che Fico abbia vinto per la forza delle liste che ha messo in campo. Basta guardare le preferenze che hanno avuto alcuni soggetti. Ma io ritengo che, dalla data di proclamazione di Fico in poi, scomparirà dall'orizzonte politico De Luca e, insieme a lui, i deluchiani, che sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dall’11,57% in Irpinia ai sei consiglieri eletti in Regione, gli azzurri rivendicano il salto di qualità. Martusciello: «Forza Italia è il primo partito. Con 97mila voti in più rispetto al 2020 è chiaro chi deve guidare il centrodestra. Cirielli lascia? Siamo agguerriti» - facebook.com Vai su Facebook
Martusciello (FI): "Proclamato Fico, scomparirà De Luca". Sulle comunali: "I candidati non si impongano" - Il segretario regionale di Forza Italia ha fatto tappa a Salerno per fare un bilancio delle recenti elezioni regionali che hanno portato all'elezione di Roberto Celano a Palazzo Santa Lucia. Riporta salernotoday.it
Regionali Campania, Martusciello (Fi): «Con Fico in lista tanti impresentabili, l'astensionismo penalizzerà la sinistra» - Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Fi, in queste elezioni potrebbe pesare molto l'astensione. Scrive ilmattino.it
Forza Italia, derby Occhiuto-Martusciello per la leadership al Sud. Problemi per il M5S con la lista di Fico (che non vuole il figlio di Cesaro) - E' derby al Sud in Forza Italia tra Roberto Occhiuto, ricandidato alla presidenza della regione Calabria e quasi certamente rieletto alle elezioni regionali di domenica e lunedì con Forza Italia in ... Da affaritaliani.it
Regionali Campania, Martusciello di Forza Italia invitato all’evento di Roberto Fico: “Non sanno chi chiamano” - Telefonata al segretario di Forza Italia in Campania per invitarlo all'apertura della campagna elettorale dell'avversario ... Segnala fanpage.it
Campania: Martusciello, 'lista impresentabili di Fico ormai andrebbe aggiornata in tempo reale' - "La lista degli impresentabili di Fico ormai andrebbe aggiornata in tempo reale, come il televideo. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Campania: Martusciello, 'per Manfredi con Fico torna protagonista, certificata irrilevanza era De Luca' - Le parole di Manfredi certificano l’irrilevanza della Campania governata da De Luca”. Da lagazzettadelmezzogiorno.it