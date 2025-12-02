Martinez Inter il portiere verso il rientro in Coppa Italia dopo l’incidente di fine ottobre

Inter News 24 Martinez Inter, atteso il ritorno tra i pali contro il Venezia: Chivu valuta il suo equilibrio psicologico e prepara ampio turnover. Joseph Martinez, portiere dell’Inter, è pronto a tornare in campo. La gara di Coppa Italia contro il Venezia potrebbe infatti segnare la sua prima presenza dopo il tragico incidente dello scorso 28 ottobre, quando, mentre si recava alla Pinetina, ha investito accidentalmente un uomo di 81 anni poi deceduto. Le perizie in corso – come riportato nell’articolo originario – tendono a escludere responsabilità dirette del giocatore, ma l’impatto emotivo resta inevitabile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Martinez Inter, il portiere verso il rientro in Coppa Italia dopo l’incidente di fine ottobre

Altre letture consigliate

Lautaro Martinez: "Critiche? Penso all'Inter. Gli abbracci con Chivu..." Via @RiccardoMeloni4 Vai su X

Lautaro Martinez: “Critiche? Penso all’Inter. Gli abbracci con Chivu...” Via Riccardo Meloni - facebook.com Vai su Facebook

Inter, il nuovo portiere arriva dalla Premier League: sostituirà lui Sommer - L’Inter è tornata alla vittoria contro il Pisa, ma adesso è tempo di Coppa Italia. Da spaziointer.it

Sommer bocciato, l’Inter ha scelto il nuovo portiere: arriva dalla Premier League - L'Inter medita la bocciatura di Sommer a ha già scelto il suo sosituto: si tratta di un portiere che gioca in Premier League ... Riporta spaziointer.it

Cds – Non solo Martinez: turnover pesante in Inter-Venezia. E non è escluso che Chivu usi pure… - Oltre a Martinez, contro il Venezia, ci sarà abbondante spazio per le seconde linee, che consentiranno di riposarsi ad una serie di titolari ... Segnala msn.com

Inter su Emiliano Martínez: il portiere dell’Aston Villa nel mirino - L’Inter valuta Emiliano Martínez dell’Aston Villa, portiere della Argentina, possibile obiettivo per il prossimo mercato estivo. Scrive europacalcio.it

Tocca a Martinez: dall'incidente alla Coppa Italia, come sta il portiere dell'Inter - "Pepo" ha lavorato con il team di psicologi della società e sembra aver superato il periodo più c ... Scrive msn.com

Calciomercato Inter, Sommer in netta difficoltà. Addio a gennaio? Ecco la situazione attuale - La situazione L’Inter è già al lavoro per pianificare il calciomercato in vista della prossima stagione, con un obie ... Scrive calcionews24.com