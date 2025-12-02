Marracash in concerto a Firenze

Dopo aver riscritto le regole dello spettacolo dal vivo e conquistato gli stadi la scorsa estate, Marracash approda giovedì 4 dicembre al Mandela Forum di Firenze nell’ambito del nuovo tour Marra Palazzi25. Il concerto è sold out in prevendita.Le dieci date di Marra Palazzi25 rappresentano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

