Marracash in concerto a Firenze
Dopo aver riscritto le regole dello spettacolo dal vivo e conquistato gli stadi la scorsa estate, Marracash approda giovedì 4 dicembre al Mandela Forum di Firenze nell’ambito del nuovo tour Marra Palazzi25. Il concerto è sold out in prevendita.Le dieci date di Marra Palazzi25 rappresentano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Eboli, scippi al concerto di Marracash: due episodi in poche ore - facebook.com Vai su Facebook
Ultimo giro di live per il 2025 Marracash, Elodie, Annalisa, Giorgia, Mengoni, Noemi e Baglioni chiudono l’anno nei palasport. Leggi l’articolo completo su Allmusicitalia.it allmusicitalia.it/tour/concerti-… Vai su X
Marracash, la scaletta dei concerti 2025 nei palazzetti - Ora, attesa per i prossimi spettacoli in scena a Bologna, Firenze, Milano, Roma, Padova e Torino con lo show finale in ... Riporta tg24.sky.it
Marracash torna live con “Marra Palazzi 25”: otto date già sold out! - Il rapper porta sul palco in un viaggio immersivo che unisce i tre album della sua Trilogia È ufficiale: Marracash torna dal vivo con “Marra ... Si legge su novella2000.it
Tutto esaurito al Mandela Forum di Firenze per Marracash - Tutto esaurito, in prevendita, al Mandela Forum di Firenze per Marracash il 4 dicembre, nell'ambito del nuovo tour Marra Palazzi25. Da msn.com
Parte dal PalaSele di Eboli il tour di Marracash: la scaletta del concerto - Dopo aver riscritto le regole dello spettacolo dal vivo e conquistato gli stadi la scorsa estate, MARRACASH torna domani live con MARRA PALAZZI25, la nuova tournée nei principali palasport italiani ch ... Secondo salernotoday.it
Tutto esaurito per il concerto di Marracash lunedì a Bologna - Tutto esaurito lunedì 1 dicembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per la seconda data del tour nei palazzetti di Marracash, il 'Marra Palazzi25', dieci concerti - Secondo msn.com
Marracash torna live con il suo "Marra Palazzi 25", show in sei capitoli già sold out - Marracash torna sul palco live con il suo "Marra Palazzi 25", la nuova tournée nei principali palasport italiani, che accompagna la chiusura della Trilogia discografica dell’artista. Lo riporta msn.com