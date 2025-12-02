Marra il king del rap torna dal vivo per un grande concerto
il ritorno dal vivo di marracash con il tour “marra palazzi 25”. Da pochi mesi, il noto artista italiano Marracash ha ripreso le performance dal vivo con una tourneé che sta già emergendo come uno dei principali successi dell’anno. Questo articolato spettacolo, intitolato “Marra Palazzi 25”, sta attirando l’attenzione di pubblico e critica, con un alto tasso di sold out in molte tappe italiane. La rassegna porta sul palco un’esperienza innovativa, che coinvolge profondamente gli spettatori e segna una tappa importante nella carriera del rapper. l’andamento della tournée e i risultati di vendita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?Domani sera Marracash, il king del rap, si esibirà all’Unipol Arena di Bologna. Dopo il tour negli stadi, il rapper prosegue con la seconda tappa di “Marra palazzetti 25”. Lo show include ballerini, musica dal vivo e robot sul palco. ? - facebook.com Vai su Facebook
Marracash torna live con “Marra Palazzi 25”: otto date già sold out! - Il rapper porta sul palco in un viaggio immersivo che unisce i tre album della sua Trilogia È ufficiale: Marracash torna dal vivo con “Marra ... Da novella2000.it
Marracash torna live con il suo "Marra Palazzi 25", show in sei capitoli già sold out - Marracash torna sul palco live con il suo "Marra Palazzi 25", la nuova tournée nei principali palasport italiani, che accompagna la chiusura della Trilogia discografica dell’artista. Lo riporta msn.com
Marracash in concerto all’Unipol Arena - Dopo il suo esplosivo tour negli stadi, Marracash torna in Unipol Arena di Casalecchio di Reno lunedì 1 dicembre 2025 con il suo “Marra Palazzi25”. Secondo ilrestodelcarlino.it
MARRA PALAZZI25, MARRACASH DOMANI AL PALASELE DI EBOLI - Eventi: Dopo aver riscritto le regole dello spettacolo dal vivo e conquistato gli stadi la scorsa estate, MARRACASH torna domani live con MARRA PALAZZI25, la ... Scrive cilentonotizie.it
Non ci sono più dubbi, il Marrageddon consacra Marra a vero King del Rap - Figlio della periferia di Milano, di quella Barona che lo invoca a suo simbolo, Fabio Bartolo Rizzo che fino ad ... Lo riporta dilei.it