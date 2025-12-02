il ritorno dal vivo di marracash con il tour “marra palazzi 25”. Da pochi mesi, il noto artista italiano Marracash ha ripreso le performance dal vivo con una tourneé che sta già emergendo come uno dei principali successi dell’anno. Questo articolato spettacolo, intitolato “Marra Palazzi 25”, sta attirando l’attenzione di pubblico e critica, con un alto tasso di sold out in molte tappe italiane. La rassegna porta sul palco un’esperienza innovativa, che coinvolge profondamente gli spettatori e segna una tappa importante nella carriera del rapper. l’andamento della tournée e i risultati di vendita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Marra il king del rap torna dal vivo per un grande concerto