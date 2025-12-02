Mario Balotelli processo per guida in stato d' ebbrezza concluso col reato estinto | cosa significa

Si è concluso con la formula del reato estinto il processo che vedeva protagonista Mario Balotelli per guida in stato d'ebbrezza: cosa significa.

