Mario Balotelli | estinto il reato per ‘guida in stato di ebrezza’
Nel 2023 Mario Balotelli era stato accusato di guida in stato di ebrezza, oggi, dopo aver fatto tre mesi di volontario, ha estinto il suo reato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Si è concluso con l'estinzione del reato il procedimento a carico di Mario Balotelli per guida in stato d'ebbrezza, aggravata dal rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. Il giudice dell'udienza preliminare di Brescia Alessandra Sabatucci ha dichiarato chiuso il fascicolo d - facebook.com Vai su Facebook
Mario Balotelli, terminato il percorso di volontariato a Brescia: reato estinto dopo l'incidente in auto, il rifiuto dell’alcoltest e il ritiro della patente VIDEO - Mario Balotelli ha portato a termine con successo il percorso di messa alla prova concordato con il Tribunale di Brescia, dopo l’incidente stradale di novembre 2023 in cui, alla guida ... Scrive msn.com
Mario Balotelli, processo per guida in stato d'ebbrezza concluso col "reato estinto": cosa significa - Si è concluso con la formula del reato estinto il processo a carico del calciatore Mario Balotelli per guida in stato d'ebbrezza: cosa significa. Riporta virgilio.it
Mario Balotelli supera l’esame: estinto il reato di guida in stato di ebbrezza - Il giudice ha dichiarato chiuso il fascicolo relativo all’incidente di due anni fa: decisivo il parere favorevole dell’associazione presso cui ha svolto attività di volontariato. Riporta msn.com
Balotelli, reato estinto: giudice favorevole dopo il volontariato con i bambini - Una parentesi complessa si chiude e lascia spazio a un’immagine diversa di Mario Balotelli: non quella dell’autunno 2023, segnata dall’ incidente in auto a Brescia, ma quella più recente di un uomo ... Si legge su bresciatoday.it
Si rifiutò di sottoporsi all’alcoltest: per Mario Balotelli si estingue il reato di guida in stato di ebbrezza - Si chiude il fascicolo sul procedimento penale nei confronti di Balotelli, coinvolto in un incidente nel 2023, dove si rifiutò di sottoporsi all'alcoltest ... Come scrive fanpage.it
Guidò in stato di ebbrezza: dopo la messa alla prova reato estinto per Mario Balotelli - L'attaccante bresciano, nel novembre 2023, dopo un incidente, rifiutò di sottoporsi all'alcoltest, scelta che fece scattare il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza aggrava ... Si legge su quibrescia.it