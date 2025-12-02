Mario Balotelli e il volontariato con i bambini a insegnare il rispetto per le regole | così ha estinto il reato per guida in stato d’ebbrezza

Per lasciarsi alle spalle i guai giudiziari, Mario Balotelli, bad boy per eccellenza del calcio italiano, ha dovuto abbracciare le buone maniere e insegnarle ai più piccoli. Il procedimento per guida in stato di ebbrezza a carico del calciatore si è concluso con l’estinzione del reato. La giudice dell’udienza preliminare di Brescia, Alessandra Sabatucci, ha dichiarato chiuso il fascicolo dopo aver letto la relazione favorevole dell’associazione «Bimbo chiama bimbo», dove l’attaccante ha svolto e continua a svolgere attività di volontariato. Il volontariato con i bambini. Balotelli, che un tempo faceva parlare di sé più per le sue bravate fuori dal campo che per il suo talento con il pallone, ha rispettato in modo rigoroso le prescrizioni del tribunale. 🔗 Leggi su Open.online