Mario Balotelli e il volontariato con i bambini a insegnare il rispetto per le regole | così ha estinto il reato per guida in stato d’ebbrezza
Per lasciarsi alle spalle i guai giudiziari, Mario Balotelli, bad boy per eccellenza del calcio italiano, ha dovuto abbracciare le buone maniere e insegnarle ai più piccoli. Il procedimento per guida in stato di ebbrezza a carico del calciatore si è concluso con l’estinzione del reato. La giudice dell’udienza preliminare di Brescia, Alessandra Sabatucci, ha dichiarato chiuso il fascicolo dopo aver letto la relazione favorevole dell’associazione «Bimbo chiama bimbo», dove l’attaccante ha svolto e continua a svolgere attività di volontariato. Il volontariato con i bambini. Balotelli, che un tempo faceva parlare di sé più per le sue bravate fuori dal campo che per il suo talento con il pallone, ha rispettato in modo rigoroso le prescrizioni del tribunale. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Mario Balotelli, estinto il reato per guida in stato di ebbrezza: ha fatto volontariato con i bambini (e continuerà a farlo) Vai su X
Si è concluso con l'estinzione del reato il procedimento a carico di Mario Balotelli per guida in stato d'ebbrezza, aggravata dal rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. Il giudice dell'udienza preliminare di Brescia Alessandra Sabatucci ha dichiarato chiuso il fascicolo d - facebook.com Vai su Facebook
Mario Balotelli e il volontariato con i bambini a insegnare il rispetto per le regole: così ha estinto il reato per guida in stato d’ebbrezza - Il gup ha dichiarato chiuso il fascicolo dopo aver letto la relazione dell'associazione dove l'attaccante ha svolto la messa in prova ... Riporta open.online
Guida in stato di ebbrezza per Balotelli: reato estinto. Ma Mario continua il volontariato coi bambini - Estinto il reato per guida in stato di ebbrezza contestato a Mario Balotelli grazie al volontariato con i bambini e che ora ha deciso di continuare a svolgere. Si legge su msn.com
Balotelli, reato estinto: giudice favorevole dopo il volontariato con i bambini - Una parentesi complessa si chiude e lascia spazio a un’immagine diversa di Mario Balotelli: non quella dell’autunno 2023, segnata dall’ incidente in auto a Brescia, ma quella più recente di un uomo ... Come scrive bresciatoday.it
Balotelli completa il percorso di volontariato dopo l'incidente del 2023 - Mario Balotelli ha portato a termine i tre mesi di volontariato concordati con il Tribunale di Brescia dopo l'incidente stradale del 2023 a Brescia. msn.com scrive
Mario Balotelli, terminato il percorso di volontariato a Brescia: reato estinto dopo l'incidente in auto, il rifiuto dell’alcoltest e il ritiro della patente VIDEO - Mario Balotelli ha portato a termine con successo il percorso di messa alla prova concordato con il Tribunale di Brescia, dopo l’incidente stradale di novembre 2023 in cui, alla guida ... Lo riporta msn.com
Mario Balotelli chiude i conti con la giustizia: terminato il volontariato con i bambini (ma continuerà la collaborazione) - L'ex calciatore di Milan e Inter ha terminato l'attività con parere favorevole da parte dell'associazione ... Scrive milanotoday.it