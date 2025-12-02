Marina di Vietri che cambia | al via l' abbattimento del vecchio edificio scolastico spazio alla caserma dei Carabinieri

Nonostante la pioggia intensa, sono partite oggi le operazioni concrete di abbattimento del vecchio edificio scolastico di via Pellegrino a Marina di Vietri sul Mare. L'ex scuola elementare, purtroppo, già dagli anni ‘80 non era più in funzione ed era diventata un vero e proprio “mostro” al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it