Marina di Vietri che cambia | al via l' abbattimento del vecchio edificio scolastico spazio alla caserma dei Carabinieri

Salernotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante la pioggia intensa, sono partite oggi le operazioni concrete di abbattimento del vecchio edificio scolastico di via Pellegrino a Marina di Vietri sul Mare. L'ex scuola elementare, purtroppo, già dagli anni ‘80 non era più in funzione ed era diventata un vero e proprio “mostro” al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

marina vietri cambia viaAl via l'abbattimento del vecchio edificio scolastico di Marina di Vietri sul Mare. Lì nascerà la nuova caserma dei Carabinieri - Sotto una pioggia intensa sono partite quest'oggi le operazioni concrete di abbattimento del vecchio edificio scolastico di via Pellegrino a Marina di Vietri sul Mare. Da ilvescovado.it

marina vietri cambia viaAl via l’abbattimento del vecchio edificio scolastico di Marina di Vietri sul Mare - Sotto una pioggia intensa sono partite quest’oggi le operazioni concrete di abbattimento del vecchio edificio scolastico di via Pellegrino a Marina di Vietri ... Lo riporta napolivillage.com

