Maria De Filippi | vita carriera e famiglia

Profilo e carriera di Maria De Filippi. Maria De Filippi rappresenta una delle figure più influenti e riconoscibili del panorama televisivo italiano. La sua carriera, iniziata nel 1992, si è sviluppata attraverso un'evoluzione costante, dall'esperienza di conduttrice alla produzione di programmi di successo. La sua capacità di reinventarsi ha consolidato il suo ruolo di punto di riferimento per il pubblico, grazie a format iconici come Uomini e Donne, C'è Posta per Te, Temptation Island, Tú Sí Que Vales e, naturalmente, Amici di Maria De Filippi. Origini e formazione. Il passato e gli studi. Nata a Milano il 5 dicembre 1961, Maria cresce a Mornico Losana, in provincia di Pavia.

