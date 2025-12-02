Maria De Filippi spinge Marco a Uomini e Donne pubblico senza parole VIDEO

Nella puntata odierna di Uomini e Donne Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di mostrare la sua preferenza nei riguardi di Marco, corteggiatore di Sara Gaudenzi, arrivando a compiere gesti inaspettati. Tra i momenti degni di nota, poi, c'è stato il ritorno di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, con tanto di sorpresa toccante. Il ritorno di Alessandro e Roberta a UeD con una sorpresa toccante. Oggi a Uomini e Donne sono tornati ospiti Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Malgrado i tanti dubbi che in passato sono sorti sulla coppia, la loro relazione è solida e procede a gonfie vele.

