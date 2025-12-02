Margaret Court Smith la più forte tennista della storia messa al bando per le sue idee su gay e transgender | Mi hanno cancellata

Margaret Court Smith ha 83 anni, ha vinto 64 titoli Slam in singolare e doppio, più di ogni altro tennista della storia. Ha il record di 24 titoli del Grande Slam in singolare, Serena Williams non è riuscita a eguagliarla e Djokovic a superarla. Novak ne ha vinti 24 quanto lei. In un tempo (anni 60) in cui quando vinceva i “suoi” (è australiana) Australian Open il premio era un ombrello, o un beauty case in pelle. Ha un campo a suo nome, a Melbourne. Ma addirittura Martina Navratilova e John McEnroe nel 2020 sfilarono con uno striscione per provare a farlo rinominare. Perché Margaret Court Smith è una paria, in Australia e nel mondo del tennis in generale: è contro il matrimonio gay, “l’ideologia transgender”, e nella sua seconda vita è un pastore ultra-cristiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

