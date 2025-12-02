Maresciallo dei carabinieri suicida | il cordoglio dell' Apamri

Anche il brindisino Antonio Giaimis, insignito con l'onorificenza di cavaliere, esprime il cordoglio dell'Apamri (Associazione parlamentare di amicizia tra gli insigniti al merito della Repubblica italiana), di cui riveste il ruolo di delegato regionale per la Puglia, per la morte del maresciallo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si sarebbe presentato come un 'maresciallo dei carabinieri' un giovane campano che è stato arrestato per truffa aggravata - facebook.com Vai su Facebook

Tursi, 31enne si toglie la vita nella caserma dei carabinieri dove prestava servizio come comandante. Il 2 dicembre i funerali a Laterza - «Un punto di riferimento per tanti, esempio di dedizione, correttezza e senso del dovere». lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Comandante dei carabinieri trovato morto in caserma: Marco Lomagistro aveva 31 anni, si sarebbe suicidato - Marco Lomagistro, carabiniere di 31 anni, è stato trovato morto nella caserma di Tursi dove prestava servizio. fanpage.it scrive

Maresciallo dei carabinieri 31enne trovato morto in caserma a Tursi - Il ritrovamento nella caserma di Tursi Il maresciallo Marco Lomagistro, 31 anni, comandante della stazione dei carabinieri di Tursi, è stato trovato senza v ... Riporta infodifesa.it

Tragedia a Tursi: maresciallo dei carabinieri trovato morto in caserma - Era il comandante della stazione si sarebbe tolto la vita con l’arma di servizio. Si legge su basilicata24.it

Comandante dei carabinieri morto in caserma a Tursi vicino Matera, Marco Lomagistro aveva 31 anni - Un giovane comandante di carabinieri è stato trovato morto in caserma dai suoi colleghi a Tursi (Matera): aveva 31 anni. Come scrive virgilio.it

Tragedia a Tursi, carabiniere si uccide in caserma - Tragedia a Tursi nel Materano dove il maresciallo Marco Lomagistro, comandante della stazione si sarebbe ucciso con la pistola di ordinanza nella caserma ... Si legge su quotidianodelsud.it