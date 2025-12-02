Marco trova ‘l’oro bianco’ sull’Appennino | scovato un tartufo di oltre mezzo chilo

Reggio Emilia, 2 dicembre 2025 – Un tartufo bianco da oltre mezzo chilo. “Esattamente 539 grammi e mezzo!”, esclama soddisfatto Marco Ulivieri, 38 anni, bolognese trapiantato a Rubiera da una decina di anni, che ha trovato ‘l’oro bianco’ sul nostro Appennino. “Quello reggiano, così come la zona che va da Parma a Bologna, è un buon territorio per i tartufi - sottolinea Marco - e questo ritrovamento ne è una chiara testimonianza. Sono molto soddisfatto, anche perché, come peso, credo sia il record regionale di questa stagione”. Carne scaduta e rivenduta come fresca? Sequestrate 180 tonnellate. della Bervini Una passione condivisa con la compagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

