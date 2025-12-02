Marco galeone di la ruota della fortuna età e carriera

Profilo di Marco Galeone, protagonista di La Ruota della Fortuna. Marco Galeone emerge come una figura di rilievo nel panorama musicale italiano, riconosciuto per il suo ruolo di cantante e tastierista della band che accompagna ogni puntata di La Ruota della Fortuna su Canale 5. La sua presenza in trasmissione ha contribuito a rinnovare il formato, integrando elementi musicali di qualità con la classica formula del quiz televisivo. chi è Marco Galeone: età e formazione musicale. background e percorso accademico. Marco Galeone è un musicista professionista di origine emiliana, laureato presso il Conservatorio di Parma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Marco galeone di la ruota della fortuna età e carriera

