Mantovano | Sulla Terra dei Fuochi la strada è quella giusta

Il nostro lavoro sulla Terra dei Fuochi non è stato uno spot o uno slogan iniziale, ma è qualcosa in cui il Governo crede, come dimostrano i periodici incontri di verifica e di rilancio dell'azione intrapresa con il Decreto 116. Soddisfazione ci sarà però solo otterremo risultati più estesi, ma sicuramente la strada intrapresa è quella giusta. E questo è ciò che ci interessa di più". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervenuto a Santa Maria Capua Vetere, presso l'aulario della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

