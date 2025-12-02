Manovra vicino l' accordo con le banche

Servizitelevideo.rai.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.30 Sarebbe sostanzialmente chiuso l'accordo fra governo e banche sulla Manovra. E sembra vicino con le assicurazioni. Diverse fonti riferiscono che l'intesa prevederebbe l'eliminazione dell'aumento dello 0,5%dell'Irap,giudicato troppo oneroso dagli istituti di credito in cambio di una diminuzione delle deducibilità delle perdite pregresse inasprendo così la riduzione già prevista nella Legge di Bilancio. Con le assicurazioni sono in corso interlocuzioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

