Si lavora alla limatura dell'intesa tra il governo e le banche. Secondo quanto si apprende, dovrebbe essere scongiurato un ulteriore aumento dell'aliquota Irap sugli istituti dal 2 al 2,5% tramite un meccanismo fondato sugli anticipi di liquidità come lo scorso anno. Resta in piedi l'ipotesi di un piccolissimo ritocco dell'imposta, ma certamente non fino al mezzo punto ipotizzato inizialmente. Il Tesoro non ha fatto trapelare nulla, mentre le banche attendono la controproposta prima di prendere definitivamente posizione. L'accordo, che sarebbe stato oggetto di incontri al Mef, è fondamentale per reperire nuove risorse che dovrebbero ammontare a 200-250 milioni e per sbloccare, quindi, la partita delle coperture per le modifiche che i partiti, a partire da quelli di maggioranza, continuano a invocare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Manovra, si va verso uno stop all'aumento dell'Irap sulle banche