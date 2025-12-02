Manovra salta l’emendamento su Opzione donna

L’emendamento su Opzione donna in Manovra, presentato da Paola Mancini di Fratelli d’Italia, è stato dichiarato ancora una volta inammissibile. Si tratta della possibilità, rivolta ad alcune lavoratrici dipendenti o autonome, di andare in pensione anticipata. L’emendamento puntava a prorogare i termini per maturare i requisiti al 31 dicembre, così da estendere la platea delle beneficiarie. Già nella prima tagliola era stato tolto, perché considerato inammissibile. Ora è stato tagliato anche al secondo tentativo. Si sarebbe parlato, in caso di approvazione, di una spesa di circa 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Manovra, salta l’emendamento su Opzione donna

News recenti che potrebbero piacerti

Manovra del Governo e disastro Termoli: salta la Gigafactory e affonda l’industria... [articolo nel primo commento] USB: “La mobilitazione non può fermarsi. Il disastro di Termoli è il simbolo di una manovra economica che condanna l’industria italiana alla regre - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, altri 21 emendamenti bocciati: saltano Opzione Donna e la flat tax per i giovani, torna il Mes - La Commissione Bilancio del Senato ha fissato per mercoledì alle 15 il termine definitivo per le eventuali riformulazioni ... Lo riporta msn.com

Manovra, nuovo taglio agli emendamenti: salta Opzione donna - L’Ufficio di presidenza della commissione Bilancio del Senato ha annunciato 21 nuove inammissibilità, quattro per materia e 17 per copertura ... msn.com scrive

Manovra, cosa cambia: fine di Quota 103 e Opzione Donna. Prima casa, sale al 26% la tassa per gli affitti turistici brevi - Roma, 23 ottobre 2025 – La Manovra arriva in Parlamento “bollinata” dalla Ragioneria generale dello Stato e con il viatico di Giorgia Meloni che si dichiara “fiera” del provvedimento e del ministro ... Riporta quotidiano.net

Proroga APE Sociale in Manovra 2026, stop a Opzione Donna e Quota 103 - Strumenti di flessibilità in uscita fortemente ridimensionati dalla Legge di Bilancio 2026: la manovra rifinanzia per il 2026 solo l’APE Sociale. Si legge su pmi.it

Manovra, le novità. Pensioni: ancora Ape sociale e bonus Maroni, stop a Quota 103 e Opzione donna - Spuntano nuovi paletti per la rottamazione delle cartelle fino a 54 pagamenti bimestrali (9 anni): l’importo della singola rata non potrà essere inferiore a 100 euro. Scrive repubblica.it

Pensioni, spinta per prorogare Quota 103 e Opzione donna: il piano per una maggiore flessibilità in uscita - E tra i partiti che sostengono il governo c’è comunione di intenti per prorogare di un altro anno Quota 103 ... Segnala ilmessaggero.it