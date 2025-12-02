Manovra respinti altri 21 emendamenti | inammissibili Opzione donna e flat tax giovani
Roma, 2 dicembre 2025 – Da Opzione donna alla flat tax per i giovani assunti: altri 21 emendamenti (dopo i 105 già bocciati ) alla Manovra sono stati respinti dalla Commissione Bilancio del Senato che li ha giudicati inammissibili. Le principali misure della Manovra 2026 I nuovi emendamenti inammissibili. Sono infatti 21 le proposte di modifica alla legge di Bilancio dichiarate inammissibili alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti, di cui 4 per materia e 17 per copertura. È quanto emerso nel corso dell'Ufficio di presidenza della Commissione Bilancio del Senato. Tra gli inammissibili per copertura (non ci sono le risorse finanziare che permettono di attuarla) ci sono la proposta di FdI di prorogare Opzione donna, allargandone la platea, l'emendamento sempre di FdI per ampliare la detassazione dei contratti, quello ancora di FdI sulla decontribuzione per le assunzioni stabili al Sud e quello della Lega sulla flat tax per i giovani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
