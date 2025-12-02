La Manovra punta a riscrivere il Piano Transizione 5.0 al fine di alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese e accelerare l’attuazione degli investimenti. Ma mentre le modifiche procedurali e l’aggiornamento della lista dei beni agevolabili sono sostanzialmente definiti, resta aperto il problema dei problemi: trovare le coperture per garantire il prolungamento del piano oltre il 2026. Cos’è il Piano Transizione 5.0. In estrema sintesi, il Piano Transizione prevede crediti d’imposta per le imprese presenti sul territorio italiano che effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Manovra e Piano Transizione 5.0, iter snellito ma con coperture a rischio