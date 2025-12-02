Manovra accordo governo-banche per evitare nuovo aumento dell’Irap

Roma, 2 dic. (askanews) – E’ stato raggiunto l’accordo tra governo e banche per un contributo aggiuntivo al finanziamento della legge di bilancio dal settore, evitando un ulteriore aumento di mezzo punto dell’addizionale Irap. Secondo quanto riferiscono fonti vicine alla trattative, il punto di caduta sarebbe stato trovato su una misura che prevede un ulteriore taglio biennale sulle percentuali di deducibilità delle banche. Una misura provvisoria che varrebbe per il 2026 e il 2027. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

