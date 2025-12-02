Mannarino in concerto a Pescara
Mannarino annuncia il suo nuovo tour live, un grande ritorno - a 3 anni dal suo ultimo concerto - per l’artista sulla scena italiana che, dal prossimo giugno a settembre 2026, calcherà i palchi dei più importanti festival. Sarà in concerto anche a Pescara, il prossimo 22 agosto, al Terrasound. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Argomenti simili trattati di recente
Il concerto di Mannarino al Porto Antico di Genova! Il live per Altraonda Festival - facebook.com Vai su Facebook
#Mannarino in #concerto ad #Assisi il 1° agosto Vai su X
Mannarino in concerto a Pescara - per l’artista sulla scena italiana che, dal prossimo giugno a settembre 2026, calcherà i palchi dei ... Riporta ilpescara.it
Mannarino annuncia il ritorno ai concerti dal vivo nel 2026 - Alessandro Mannarino ha annunciato ufficialmente oggi la ripresa della sua attività dal vivo: dal 2026 sarà infatti impegnato in una nuova tournée che toccherà diverse città italiane. Scrive it.blastingnews.com
Mannarino Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scaletta - Due anni dopo il Corde Tour, Mannarino (aka Alessandro Mannarino, cantautore romano classe 1979) tornerà live la prossima estate con una serie di concerti che si estenderanno da giugno a settembre. msn.com scrive
Mannarino torna in Sicilia: annunciato il suo concerto nell’isola. Tutte le tappe del tour - Attualmente in studio al lavoro su nuova musica, dopo il successo del suo primo tour internazionale con cui lo scorso maggio ha incantato l’Europa intera, Mannarino annuncia oggi il suo ritorno live n ... Scrive strettoweb.com
Mannarino annuncia il suo ritorno live - Attualmente in studio al lavoro su nuova musica, dopo il successo del suo primo tour internazionale con cui lo scorso maggio ha incantato l’Europa intera, Mannarino annuncia oggi il suo ritorno live n ... Lo riporta radiowebitalia.it
Mannarino, al via dallo Sherwood Festival di Padova tour estate 2026 - (askanews) – Attualmente in studio al lavoro su nuova musica, dopo il successo del suo primo tour internazionale con cui lo scorso maggio ha incantato l’Europa, Mannarino annuncia oggi il ... Segnala msn.com