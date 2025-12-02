Il direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio ( clicca qui per scoprire tutti i premiati ). Tanti gli spunti lanciati da parte dell’uomo mercato del club campione d’Italia in carica. Giovanni Manna parla a Sky sport – spazionapoli.it Ultimissime news SSC Napoli: l’intervista di Giovanni Manna. Queste le parole del direttore sportivo Manna a Sky Sport: “Applausi per l’acquisto di McTominay? Non a me, gli applausi vanno a lui per quello che sta dimostrando. Acquisti a gennaio? In questo momento parlare di mercato sarebbe un po’ come sminuire il valore dell’allenatore e della squadra, ci faremo trovare pronti nel caso dovessero esserci delle opportunità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Manna allo scoperto: importantissimo annuncio sul mercato di gennaio