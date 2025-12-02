Manlio Messina annuncia la nuova compagnia aerea siciliana Etna Sky | Costi troppo alti? Presto non lo direte più
«Quante volte avete detto "i biglietti costano troppo" oppure "impossibile viaggiare"? A breve potrete smettere di dirlo e cominciare a volare siciliano. Una nuova compagnia aerea made in Sicily con quotazioni competitive e prezzi super speciali per i nostri conterranei. Se siete stanchi di pagare un Catania-Milano quanto un Milano-New York allora preparatevi a volare siciliano. Noi stiamo per decollare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Manlio Messina è politicamente noto e come ormai è chiaro ha a che fare con Etna Sky la nuova compagnia aerea made in Sicily oggi ufficializzata. Commenti di natura politica saranno nascosti - cancellati: la notizia che ci interessa riguarda il nuovo vettore e - facebook.com Vai su Facebook
Una nuova compagnia aerea siciliana? Il post-annuncio di Manlio Messina su Etna Sky - Il parlamentare ed ex vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera annuncia su Facebook una nuova compagnia aerea. meridionews.it scrive
Nasce Etna Sky: la nuova compagnia aerea siciliana contro il caro-voli - È stata annunciata ufficialmente la nascita di Etna Sky, la nuova compagnia aerea catanese, inizialmente anticipata dalla pagina Facebook “Sicilia in Volo” e ora confermata dal deputato nazionale Manl ... Come scrive catania.mobilita.org