Manlio Messina annuncia la nuova compagnia aerea siciliana Etna Sky | Costi troppo alti? Presto non lo direte più

«Quante volte avete detto "i biglietti costano troppo" oppure "impossibile viaggiare"? A breve potrete smettere di dirlo e cominciare a volare siciliano. Una nuova compagnia aerea made in Sicily con quotazioni competitive e prezzi super speciali per i nostri conterranei. Se siete stanchi di pagare un Catania-Milano quanto un Milano-New York allora preparatevi a volare siciliano. Noi stiamo per decollare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

