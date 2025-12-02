AGI - Corruzione e turbativa in relazione a gare d'appalto in ambito sanitario del valore complessivo di oltre 200 milioni. Eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di 12 persone. In azione i finanzieri del Comando provinciale Palermo che hanno dato esecuzione all'ordinanza del gip, a seguito dei previsti interrogatori preventivi. Tutti gli indagati sono stati destinatari di misure interdittive e, tra questi, cinque sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e uno all'obbligo di firma. Un professionista palermitano era il fulcro del sistema corruttivo accertato e già titolare di importanti incarichi pubblici. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mani sulla sanità in Sicilia: 12 arresti per appalti truccati