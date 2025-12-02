Manhattan folla e applausi per Luigi Mangione | l’imputato accolto come una star

Ilgiornale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per molti è un’icona, persino un salvatore. Imputato per l'assassinio del Ceo di United HealthCare Brian Thompson, Luigi Mangione è stato accolto come una star fuori dal tribunale di New York per la prima delle tre udienze in cui i suoi avvocati intendono chiedere al giudice di annullare alcune prove. Attualmente detenuto al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, il ventisettenne ha ricevuto un’attenzione crescente da parte di gruppi di cittadini che hanno interpretato la sua vicenda come simbolo delle tensioni attorno al sistema sanitario statunitense, come testimoniato dal gruppetto di fan che si sono radunati fuori dalla corte con diversi striscioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

